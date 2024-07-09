Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург

Сегодня в Екатеринбург прибыл Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Его визит собрал значительное внимание как местных, так и федеральных СМИ, поскольку работа премьера на местах всегда интересует общественность и дает представление о важных вопросах, которые находятся в приоритете.