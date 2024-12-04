В Москве оценили риск ядерного сценария и сравнили ситуацию с Карибским кризисом

МОСКВА, 4 декабря, ФедералПресс. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о необходимости учитывать опасность развития ядерного сценария, подчеркнув отсутствие четких «дорожных карт» для реагирования в подобных ситуациях.
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