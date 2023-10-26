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Корпорация «Белый дом» намерена сменить руководство фирмы «Майданная Украина»

Корпорация «Белый дом» намерена сменить руководство фирмы «Майданная Украина»

Белый дом по всем правилам большого бизнеса отправляет на Украину внешних аудиторов. Какие бы высокопарные заявления о величии США не делал Байден, его команда понимает, что тянуть и Украину, и Израиль Вашингтону будет и экономически, и в смысле поставок боеприпасов и оружия – накладно.

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