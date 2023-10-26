Корпорация «Белый дом» намерена сменить руководство фирмы «Майданная Украина»

Белый дом по всем правилам большого бизнеса отправляет на Украину внешних аудиторов. Какие бы высокопарные заявления о величии США не делал Байден, его команда понимает, что тянуть и Украину, и Израиль Вашингтону будет и экономически, и в смысле поставок боеприпасов и оружия – накладно.
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