Корпорация «Белый дом» намерена сменить руководство фирмы «Майданная Украина»

Белый дом по всем правилам большого бизнеса отправляет на Украину внешних аудиторов. Какие бы высокопарные заявления о величии США не делал Байден, его команда понимает, что тянуть и Украину, и Израиль Вашингтону будет и экономически, и в смысле поставок боеприпасов и оружия – накладно.