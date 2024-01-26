Эндокринолог Павлова развенчала миф о пользе кефира на ночь

Когда специалисты рассмотрели кисломолочные продукты — кефир, ряженку и простоквашу с точки зрения их влияния на уровень глюкозы и инсулина в крови, отношение к ним как к идеальным вечерним перекусам изменилось, рассказала 26 января врач-эндокринолог Зухра Павлова.