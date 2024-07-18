42 Калачакры 25 Императора.

Юрий Ильинов

"В каббале Бог – Эн-Соф – бесконечное ничто. Он рассматривается как совокупность сефирот, через которые Он раскрывается. Он вне мира и Он смутный источник бытия, о Нем говорят как о «небытии». Это толкование вполне в духе халдейской или индийской философии, в которых активное сознательное начало не имеет определения. Это идет вразрез с учением Моисея и патриархов о Боге личном, говорившем с ними и называвшем Себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. В практическом смысле «обожествление» сефирот привело к «обожествлению» цифры и буквы. Отсюда благоговейное отношение каббалистов к нумерологии и гематрии. Незначимые сами по себе, они тем не менее дают возможность объяснять и даже предсказывать определенные наименования и события, задуманные каббалистами." "Человек рассматривается как продукт общества, «лишенный свободы воли, и нет никакого управления мысли над телом, поскольку внешняя информация заносится в память мозга, и таким образом мозг лишь как зеркало, отражает все происходящее вокруг» (М. Лайтман). Иными словами, человеческий разум рассматривается как компьютерная программа: хочешь «хакнуть» человека – внедри в сознание вирус. Любой критически мыслящий человек видит, как это происходит в современном мире." "Умные каббалисты, разумеется, отдают себе отчет в подобных расхождениях, однако страшная притягательная сила каббалы и Талмуда в том и состоит, что люди начинают ощущать себя избранными и посвященными, в отличие от «невежд и гоев». Каббала обещает последователям знание, силу, власть и бессмертие. И в глазах «избранных» это подтверждается и усиливается магическими практиками." https://galaktika.mirtesen.ru/blog/43447353997/Mentalnaya-bezopasnost-v-sovremennoy-voyne-Konstruirovannoe-miro?utm_referrer=mirtesen.ru