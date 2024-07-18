Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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42 Калачакры 25 Императора.

42 Калачакры 25 Императора.

Мир, в котором мы живём, представляет собой сочетание стабильности и изменчивости, что отражено в протестантском кресте, где первая и третья перекладины соединены в кольцо.

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Комментарии
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И тут не скажу Не скажу
херомантия  )))))))))))))))))))))))))))))
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1 д.
Александр Гриневич
Херомантия, это Аркан &quot;Сенсорика&quot;. )
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1 д.
Юрий Ильинов
&quot;В каббале Бог – Эн-Соф – бесконечное ничто. Он рассматривается как совокупность сефирот, через которые Он раскрывается. Он вне мира и Он смутный источник бытия, о Нем говорят как о «небытии». Это толкование вполне в духе халдейской или индийской философии, в которых активное сознательное начало не имеет определения. Это идет вразрез с учением Моисея и патриархов о Боге личном, говорившем с ними и называвшем Себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. В практическом смысле «обожествление» сефирот привело к «обожествлению» цифры и буквы. Отсюда благоговейное отношение каббалистов к нумерологии и гематрии. Незначимые сами по себе, они тем не менее дают возможность объяснять и даже предсказывать определенные наименования и события, задуманные каббалистами.&quot;                &quot;Человек рассматривается как продукт общества, «лишенный свободы воли, и нет никакого управления мысли над телом, поскольку внешняя информация заносится в память мозга, и таким образом мозг лишь как зеркало, отражает все происходящее вокруг» (М. Лайтман). Иными словами, человеческий разум рассматривается как компьютерная программа: хочешь «хакнуть» человека – внедри в сознание вирус. Любой критически мыслящий человек видит, как это происходит в современном мире.&quot;         &quot;Умные каббалисты, разумеется, отдают себе отчет в подобных расхождениях, однако страшная притягательная сила каббалы и Талмуда в том и состоит, что люди начинают ощущать себя избранными и посвященными, в отличие от «невежд и гоев». Каббала обещает последователям знание, силу, власть и бессмертие. И в глазах «избранных» это подтверждается и усиливается магическими практиками.&quot;         https://galaktika.mirtesen.ru/blog/43447353997/Mentalnaya-bezopasnost-v-sovremennoy-voyne-Konstruirovannoe-miro?utm_referrer=mirtesen.ru
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