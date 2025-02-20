Объединённые Арабские Эмираты — против Соединённых Штатов

В середине февраля в своем видеовыступлении на 12-м Всемирном саммите правительств (WGS-2025) в Дубае (ОАЭ) Илон Маск объявил, что у новой администрации США «нет желания вмешиваться во внутренние дела других стран», заявив буквально следующее: «Были времена, когда США вели себя на мировой арене навязчиво.