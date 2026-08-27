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ФРГ и Британия активизируют взаимодействие в оборонной сфере, заявил эксперт

ФРГ и Британия активизируют взаимодействие в оборонной сфере, заявил эксперт

Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в эфире программы «Мнение» на News Front новость о том, что Германия ведет переговоры о содействии финансированию программы Trident.

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