ФРГ и Британия активизируют взаимодействие в оборонной сфере, заявил эксперт

Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в эфире программы «Мнение» на News Front новость о том, что Германия ведет переговоры о содействии финансированию программы Trident.
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