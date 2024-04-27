🚒 Потушить условный пожар: В Нижнегорском районе Крыма прошли учения МЧС По легенде на территории хладокомбината произошло возгорание деревянных паллет.
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🚒 Потушить условный пожар: В Нижнегорском районе Крыма прошли учения МЧС По легенде на территории хладокомбината произошло возгорание деревянных паллет.