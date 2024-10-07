Челябинского туриста избили охранники отеля в Турции

Туриста из Челябинска избили охранники отеля Granada Luxury Belek в Турции. Челябинец с семьей попросил переселить в другой отель, представители туроператора потребовали доплатить или оставаться на улице, сообщил 7 октября юрист Игорь Косицын.
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