Глава СКР затребовал доклад по делу об избиении инспектора по транспорту на «Удельной»

Пострадавшего госпитализировали с серьёзными травмами. Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о противоправных действиях в отношении инспектора по транспорту, которого избили пьяные работники склада маркетплейса.
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