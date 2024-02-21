В Кемерове объявлены аукционы на поиск подрядчиков, которые построят три новые дороги в Ленинском районе

Это продолжение улицы Марковцева от бульвара Строителей до улицы Волгоградской,боковой проезд улицы Марковцева от проспекта Комсомольского до проспекта Ленинградского и участок Ленинградского проспекта от бокового проезда улицы Марковцева, который пройдёт между микрорайонами №72 и 72А.