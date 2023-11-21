Минобрнауки хочет знать все подробности о международных контактах каждого ученого. Комментарий Георгия Бовта

Появление письма-распоряжения составить поименные списки участников всех международных научных мероприятий, видимо, результат бюрократической инициативы одного из подразделений Минобрнауки, которое решило облегчить себе работу за чужой счет, отвлекая ученых на бумажную волокиту, считает политологМинобрнауки направило в научные организации РАН письмо с требованием собрать поименный список участников всех международных научных мероприятий за 2023 год.