Стрельба в офисе Wildberries: как этого можно было избежать

– Переговоры – это сложный и многогранный процесс, требующий тщательной подготовки, умения слушать и эффективно защищать свои интересы, – рассказывает Константин Перминов, бизнес-тренер, специалист по коммуникациям.
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