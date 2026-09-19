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Водила

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Стук рулевой рейки: как распознать опасность и что делать водителю

Каждый раз, когда сажусь за руль, я невольно прислушиваюсь к звукам, которые издаёт автомобиль. Со временем это становится привычкой — ухо само выхватывает из общего шума мотора и дороги любые посторонние нотки.

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