МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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Душа выбирает сама: Испытание выбором

Душа выбирает сама: Испытание выбором

Меня зовут Марина. Мне 38 лет, и последние 13 лет моей жизни связаны с моим бывшим мужем Алексеем. Мы растили нашу общую дочь Кате, которой недавно исполнилось 7 лет.

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Комментарии
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ВераВерная
Вы развелись. И что мешает вам признаться Алексею, что у вас другой мужчина? Ничто не может заставить вас жить вместе с чужим человеком, причем тут общая квартира? У вас есть Сергей, вы хотите быть с ним, ну так и идите к нему. Или некуда? Тогда снимайте пока решаете вопрос с разделом совместного имущества. Не в окно вашей квартиры глядеть надо, мечтая о будущем, а это будущее выстраивать. Туману напустили, что с Катей? О ней вообще ни слова не говорите. Как дочь к разводу отнеслась? Какие у нее отношения с отцом, какие с Сергеем? Тут или полная информация нужна, или не плачьтесь тогда.
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