Душа выбирает сама: Испытание выбором

ВераВерная

Вы развелись. И что мешает вам признаться Алексею, что у вас другой мужчина? Ничто не может заставить вас жить вместе с чужим человеком, причем тут общая квартира? У вас есть Сергей, вы хотите быть с ним, ну так и идите к нему. Или некуда? Тогда снимайте пока решаете вопрос с разделом совместного имущества. Не в окно вашей квартиры глядеть надо, мечтая о будущем, а это будущее выстраивать. Туману напустили, что с Катей? О ней вообще ни слова не говорите. Как дочь к разводу отнеслась? Какие у нее отношения с отцом, какие с Сергеем? Тут или полная информация нужна, или не плачьтесь тогда.