Сергей Лавров: «Западная элита разбудила русского медведя»

Глава МИДа РФ отметил небывалую сплоченность народа России Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину отметил, что запад, пытаясь уничтожить все русское на Украине на протяжении почти 30 лет, добился обратного эффекта.