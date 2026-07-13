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Пункт-А

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Астраханцам увеличили квоту на бензин по итогам аудита нефтебаз

Астраханцам увеличили квоту на бензин по итогам аудита нефтебаз

Региональные власти скорректировали режим отпуска горючего в Астрахани. По итогам специального совещания и аудита остатков на нефтебазах принято решение увеличить количество действующих АЗС сети «ЛУКОЙЛ».

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