Экономист предсказал форс-мажоры в российской экономике в 2025 году

МОСКВА, 10 января, ФедералПресс. Экономист Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ, спрогнозировал высокую вероятность экономических форс-мажоров в России в 2025 году.
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