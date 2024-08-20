Ташкент, 19 августа /Синьхуа/ -- В Узбекистане начали принимать меры по предотвращению распространения оспы обезьян, сообщили в понедельник узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья страны.