Почти 30 тысяч новосибирских семей воспользовались социальным контрактом

Во время специального выпуска «Вести Новосибирск» губернатор Андрей Травников подчеркнул, что семья – это не демографическая категория, а настоящая российская ценность, которую нужно поддерживать, особенно если речь идет о семьях с небольшим достатком.
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