Политический обозреватель Царьграда, полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук заявил, что удары по складам Wildberries являются частью сложной многоэпизодной операции, проводимой совместно украинскими и американскими спецслужбами.
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