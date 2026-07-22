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Царьград

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Полковник Пинчук: Удары по Wildberries - результат операции спецслужб США и Украины

Полковник Пинчук: Удары по Wildberries - результат операции спецслужб США и Украины

Политический обозреватель Царьграда, полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук заявил, что удары по складам Wildberries являются частью сложной многоэпизодной операции, проводимой совместно украинскими и американскими спецслужбами.

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