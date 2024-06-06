Журналисты западных изданий побывали на Украине рядом с ЛБС и поговорили с местными жителями. Общая картина их, с одной стороны впечатлила, а с другой стороны, они ничего не поняли - ВСУ всё сильнее боятся простых людей, которые ждут русский флаг.
Военкоры Запада недоумевают. Что такое "партизанский борщ", и почему местные ждут флаг России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Y
Yuriy
Хохлы понимают только "интерес". Неважно, это деньги и что-то аналогичное. Поэтому их надо наказывать именно ЭТИМ. Лишить права жить в восстановленных городах и селах "забесплатно", в порядке компенсации потерь от войны. Пусть за все платят и по рыночным ценам. А если денег нет - пусть живут в общагах, землянках и т.п. Нужны сады, ясли, школы, больницы - заплатите "входной билет" в эти учреждения, ведь их восстановили русские.. Можно в кредит, можно отработкой на вредных производствах или иначе. Вариантов много, но главное - БЕЗ ЛЬГОТ !!!
Ответить
7 час.
Константин Самарин
Сомнительно, что стало больше.. Геббельсовская пропаганда, отключения света, родственники, погибшие на войне, зверства ТЦК, всё это в купе, врядли усилят любовь украинцев к России. Надо смотреть на вещи трезво.
Ответить
3 час.
Александр Батт
Большинство украинцев проголосовали на референдуме 1991 года за сохранение СССР. Они ждут возврата в Россию.
Ответить
54 мин.
Свежие комментарии