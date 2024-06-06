Военкоры Запада недоумевают. Что такое "партизанский борщ", и почему местные ждут флаг России

Y

Yuriy

Хохлы понимают только "интерес". Неважно, это деньги и что-то аналогичное. Поэтому их надо наказывать именно ЭТИМ. Лишить права жить в восстановленных городах и селах "забесплатно", в порядке компенсации потерь от войны. Пусть за все платят и по рыночным ценам. А если денег нет - пусть живут в общагах, землянках и т.п. Нужны сады, ясли, школы, больницы - заплатите "входной билет" в эти учреждения, ведь их восстановили русские.. Можно в кредит, можно отработкой на вредных производствах или иначе. Вариантов много, но главное - БЕЗ ЛЬГОТ !!!