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Военкоры Запада недоумевают. Что такое "партизанский борщ", и почему местные ждут флаг России

Военкоры Запада недоумевают. Что такое "партизанский борщ", и почему местные ждут флаг России

Журналисты западных изданий побывали на Украине рядом с ЛБС и поговорили с местными жителями. Общая картина их, с одной стороны впечатлила, а с другой стороны, они ничего не поняли - ВСУ всё сильнее боятся простых людей, которые ждут русский флаг.

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Комментарии
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Y
Yuriy
Хохлы понимают только &quot;интерес&quot;. Неважно, это деньги и что-то аналогичное. Поэтому их надо наказывать именно ЭТИМ. Лишить права жить в восстановленных городах и селах  &quot;забесплатно&quot;, в порядке компенсации потерь от войны. Пусть за все платят  и по рыночным ценам. А если денег нет - пусть живут в общагах, землянках и т.п.  Нужны сады, ясли, школы, больницы - заплатите &quot;входной билет&quot; в эти учреждения, ведь их восстановили русские.. Можно в кредит, можно отработкой на вредных производствах или иначе. Вариантов много, но главное - БЕЗ ЛЬГОТ !!!
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7 час.
Константин Самарин
Сомнительно, что стало больше.. Геббельсовская пропаганда, отключения света, родственники, погибшие на войне, зверства ТЦК, всё это в купе, врядли усилят любовь украинцев к России. Надо смотреть на вещи трезво.
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3 час.
Александр Батт
Большинство украинцев проголосовали на референдуме 1991 года за сохранение СССР.  Они ждут возврата в Россию.
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54 мин.

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