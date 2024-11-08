Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: страстный роман или неожиданная премия – что приготовила Вселенная? Ольга ВайленкоНаступающая неделя с 11 по 17 ноября обещает быть насыщенной, и для многих знаков зодиака может стать началом перемен как в личной, так и в профессиональной жизни.