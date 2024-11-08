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Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: страстный роман или неожиданная премия – что приготовила Вселенная?

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: страстный роман или неожиданная премия – что приготовила Вселенная?

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: страстный роман или неожиданная премия – что приготовила Вселенная? Ольга ВайленкоНаступающая неделя с 11 по 17 ноября обещает быть насыщенной, и для многих знаков зодиака может стать началом перемен как в личной, так и в профессиональной жизни.

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