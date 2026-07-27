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Царьград

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В Самаре ушёл из жизни профессор-уролог Александр Зимичев

В Самаре ушёл из жизни профессор-уролог Александр Зимичев

Самарское медицинское сообщество понесло невосполнимую потерю. 27 июля ушёл из жизни Александр Анатольевич Зимичев — профессор кафедры урологии Самарского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук.

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