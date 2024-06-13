Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президентом является Лукашенко

Алексей Тан

Ну как тут не вспомнить, батюшку Крылова и его Петуха и Кукушку!... Только "ЭТИ"... рекламируют, друг друга, что бы показать, свою "верность"... одни евреи-армяне :США... а евреи-хасиды Белярюси... как бы России... НО обе сотрудничают с таким же народцем с "Украины".... О! как!... на Б.В. ... так же что то подобное разыгрывается... сначала взращивают, а потом отстреливают.