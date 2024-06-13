Руководитель правительства Армении Никол Пашинян отметил, что ни он, ни какой-либо другой чиновник закавказской республики не посетит Белоруссию, пока должность ее президента занимает Александр Лукашенко.
Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президентом является Лукашенко
Комментарии
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Алексей Тан
Ну как тут не вспомнить, батюшку Крылова и его Петуха и Кукушку!... Только "ЭТИ"... рекламируют, друг друга, что бы показать, свою "верность"... одни евреи-армяне :США... а евреи-хасиды Белярюси... как бы России... НО обе сотрудничают с таким же народцем с "Украины".... О! как!... на Б.В. ... так же что то подобное разыгрывается... сначала взращивают, а потом отстреливают.
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