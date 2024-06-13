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Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президентом является Лукашенко

Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президентом является Лукашенко

Руководитель правительства Армении Никол Пашинян отметил, что ни он, ни какой-либо другой чиновник закавказской республики не посетит Белоруссию, пока должность ее президента занимает Александр Лукашенко.

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Комментарии
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Алексей Тан
Ну как тут не вспомнить, батюшку Крылова и его Петуха и Кукушку!... Только &quot;ЭТИ&quot;... рекламируют, друг друга, что бы показать, свою &quot;верность&quot;... одни евреи-армяне :США... а евреи-хасиды Белярюси... как бы России... НО обе сотрудничают с таким же народцем с &quot;Украины&quot;.... О! как!... на Б.В. ... так же что то подобное разыгрывается... сначала взращивают, а потом отстреливают.
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