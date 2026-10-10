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Татар-информ

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Гатиятулин заявил о планах изменить рисунок игры «Ак Барса»

Гатиятулин заявил о планах изменить рисунок игры «Ак Барса»

Фото: www.ak-bars.ru Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин намерен изменить рисунок игры команды не только в большинстве, но и при игре пять на пять.

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