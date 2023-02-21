Вам тройка: на Масленицу в Суздаль впервые приедут лучшие конные упряжки России

С 23 по 26 февраля специалисты будут проводить мастер-классы по троечной упряжи и катать желающих.В Музее деревянного зодчества «Союз мастеров и любителей Русской тройки» представит традиционную русскую забаву наших предков – катание на тройке.
С 23 по 26 февраля специалисты будут проводить мастер-классы по троечной упряжи и катать желающих.В Музее деревянного зодчества «Союз мастеров и любителей Русской тройки» представит традиционную русскую забаву наших предков – катание на тройке.
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