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Вам тройка: на Масленицу в Суздаль впервые приедут лучшие конные упряжки России

Вам тройка: на Масленицу в Суздаль впервые приедут лучшие конные упряжки России

С 23 по 26 февраля специалисты будут проводить мастер-классы по троечной упряжи и катать желающих.В Музее деревянного зодчества «Союз мастеров и любителей Русской тройки» представит традиционную русскую забаву наших предков – катание на тройке.

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