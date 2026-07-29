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«Срочно! Будьте готовы к удару 28-29 июля»: Украину предупредили о баллистической атаке со стороны Ирана: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО

Новости СВО, сегодня к утру 29 июля 2026 г. военные сводки, интерактивная карта боевых действий на Украине, Константиновка новости сегодня, к утру 29.

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