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Врач Хан: после болезни ребёнка можно вернуть в детсад при хорошем самочувствии

Врач Хан: после болезни ребёнка можно вернуть в детсад при хорошем самочувствии

Врач-методист ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Минздрава Краснодарского края Светлана Хан рассказала, что остаточный кашель или насморк после болезни сами по себе не мешают возвращению ребёнка в детсад.

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