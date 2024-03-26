Москалькова назвала недопустимым применение пыток к задержанным и обвиняемым

Да у нас много ,что делается не по закону!

Валентина Литвяк

Эта старуха, просто крестная мать бандеровцев и террористов, мигрантов. Ей не место в Думе. Хотя, в этой думе большинство такие же пекущиеся о неприкосновенности врагов России. Ликвидация Думы и восстановление Съезда народных депутатов это спасение России от внутренних врагов.