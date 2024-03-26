Применение пыток к задержанным и обвиняемым недопустимо и неприемлемо. Об этом заявила 26 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова назвала недопустимым применение пыток к задержанным и обвиняемым
Комментарии
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Владимир Иванов
Да у нас много ,что делается не по закону!
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18 час.
Валентина Литвяк
Эта старуха, просто крестная мать бандеровцев и террористов, мигрантов. Ей не место в Думе. Хотя, в этой думе большинство такие же пекущиеся о неприкосновенности врагов России. Ликвидация Думы и восстановление Съезда народных депутатов это спасение России от внутренних врагов.
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18 час.
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