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Москалькова назвала недопустимым применение пыток к задержанным и обвиняемым

Москалькова назвала недопустимым применение пыток к задержанным и обвиняемым

Применение пыток к задержанным и обвиняемым недопустимо и неприемлемо. Об этом заявила 26 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Комментарии
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Владимир Иванов
Да у нас много ,что делается не по закону!
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18 час.
Валентина Литвяк
Эта старуха, просто крестная мать бандеровцев и террористов, мигрантов. Ей не место в Думе. Хотя, в этой думе большинство такие же пекущиеся о неприкосновенности врагов России. Ликвидация Думы и восстановление Съезда народных депутатов это спасение России от внутренних врагов.
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18 час.

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