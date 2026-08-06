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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даку – фанатам «Спартака»: «Прошу не судить меня по тому, каким я был в «Рубине». Понимаю, что мог выглядеть высокомерным, агрессивным»

Нападающий « Спартака » Мирлинд Даку обратился к болельщикам клуба.  О переходе албанского форварда в «Спартак» было объявлено сегодня.

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