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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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ПОНЕДЕЛЬНИК, 0️⃣1️⃣ июля, 2024 год

ПОНЕДЕЛЬНИК, 0️⃣1️⃣ июля, 2024 год                🎉  Праздники  🎉 👨‍🦳 День ветеранов боевых действий 🇷🇺 День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства 😎День изобретения солнцезащитных очков 👮День сотрудника отдела налоговых преступлений 😆Международный день шутки            🗓  Памятные даты   🗓 📔 1807 год - в ходе Русско-турецкой войны состоялось переломное "Афонское сражение", победу в котором одержал русский флот   📔 1862 год - в Москве основана "Российская государственная библиотека" 📔 1966 год - в СССР для работников колхозов вместо трудодней введена  ежемесячная зарплата   📔 1994 год - указом президента Б.

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