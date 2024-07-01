ПОНЕДЕЛЬНИК, 0️⃣1️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 👨‍🦳 День ветеранов боевых действий 🇷🇺 День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства 😎День изобретения солнцезащитных очков 👮День сотрудника отдела налоговых преступлений 😆Международный день шутки 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1807 год - в ходе Русско-турецкой войны состоялось переломное "Афонское сражение", победу в котором одержал русский флот 📔 1862 год - в Москве основана "Российская государственная библиотека" 📔 1966 год - в СССР для работников колхозов вместо трудодней введена ежемесячная зарплата 📔 1994 год - указом президента Б.