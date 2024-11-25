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Россиянам рассказали, когда маткапитал достигнет 1 млн рублей

Россиянам рассказали, когда маткапитал достигнет 1 млн рублей

Эта выплата, что важно, увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции Размер материнского капитала может достигнуть одного миллиона рублей через три года, рассказала "Парламентской газете" депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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