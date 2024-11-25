Россиянам рассказали, когда маткапитал достигнет 1 млн рублей

Эта выплата, что важно, увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции Размер материнского капитала может достигнуть одного миллиона рублей через три года, рассказала "Парламентской газете" депутат Госдумы Светлана Бессараб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии