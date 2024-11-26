Градоначальник потребовал в короткие сроки ликвидировать снег и лед с крыш домов

«Жду отчётов каждый вечер!» Начальникам районов Смоленска Александр Новиков поручил выезжать на проверки с представителями Госжилинспекции Глава Смоленска Александр Новиков потребовал до 27 ноября очистить крыши домов города от снега и льда.