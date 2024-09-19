В Курском приграничье уничтожили склад боекомплекта ВСУ

Замначальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов рассказал об уничтожении в Курской области склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины .
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