«Из подъезда попадаешь в сугроб»: в Москве за сутки выпала четверть от месячной нормы снега

Снегопад уже закончился. Основные трассы уже почищены. Значительно хуже ситуация на второстепенных дорогах, как и во дворахСнегопад закончился, дороги завалены, сегодня, 19 января, в Москве облачно, гололедица и минус пять.
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