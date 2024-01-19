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«Из подъезда попадаешь в сугроб»: в Москве за сутки выпала четверть от месячной нормы снега

Снегопад уже закончился. Основные трассы уже почищены. Значительно хуже ситуация на второстепенных дорогах, как и во дворахСнегопад закончился, дороги завалены, сегодня, 19 января, в Москве облачно, гололедица и минус пять.

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