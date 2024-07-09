«Словно бесноватые». Как нацисты и бандеровцы расправлялись с москалями и евреями Еврейка сидит на тротуаре у ног бойцов украинской народной милиции ОУН(б) во время погромов во Львове.
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«Словно бесноватые». Как нацисты и бандеровцы расправлялись с москалями и евреями Еврейка сидит на тротуаре у ног бойцов украинской народной милиции ОУН(б) во время погромов во Львове.
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