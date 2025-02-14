Глава СК России запросил доклад о ходе проверки по доводам жителей многоквартирного дома в Санкт-Петербурге

В социальных медиа собственники многоквартирного дома по улице Плесецкая города Санкт-Петербурга рассказывают, что хотели сменить управляющую компанию на ТСЖ, поскольку УК не выполняла свои обязательства.
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