Правда ли, что Россия вводит рождественское перемирие на Украине и что ответил на это Зеленский Инициатором "рождественского перемирия" выступил патриарх Кирилл Российские власти решили ввести так называемое 'рождественское перемирие' на Украине.
Правда ли, что Россия вводит рождественское перемирие на Украине и что ответил на это Зеленский Инициатором "рождественского перемирия" выступил патриарх Кирилл Российские власти решили ввести так называемое 'рождественское перемирие' на Украине.
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