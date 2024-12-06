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Подарит тепло: как приготовить быструю шарлотку из 5 ингредиентов

Подарит тепло: как приготовить быструю шарлотку из 5 ингредиентов

Подарит тепло: как приготовить быструю шарлотку из 5 ингредиентов Алёна Юрьева С приходом холодов многие ищут уютные способы согреться, и что может быть лучше домашней выпечки? Простая шарлотка из пяти ингредиентов — это не только идеальный вариант для семейного чаепития, но и способ удивить родных без лишних хлопот.

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