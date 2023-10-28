Президента МККК потряс уровень человеческих страданий в секторе Газа

РИАМО - 29 окт. Глава международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич заявила, что она была потрясена уровнем человеческих страданий в секторе Газа и призвала остановить эскалацию конфликта.
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