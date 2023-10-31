В ЦСН «Доверие» продолжают обновлять оборудование

Недавно здесь появился 7-ми уровневый коммуникатор для детей с проблемами речи, комплект тактильных ковриков для развития мелкой моторики, мини-эспандеры и тренажёр для укрепления мышц ног и рук и утяжелители для снятия эмоционального напряжения.