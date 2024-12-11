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В России хотят продавать алкоголь по QR-коду: результаты обследования будут занесены в систему «Госуслуги»

В России хотят продавать алкоголь по QR-коду: результаты обследования будут занесены в систему «Госуслуги»

Инициатором данной идеи стал депутат Андрей Свинцов. Суть предложенного законопроекта заключается в следующем: по достижении 18-летия молодые люди должны будут посетить медицинское учреждение по месту жительства, где нарколог проведет с ними обследование.

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