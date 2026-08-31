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Мировое обозрение

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OpenClaw обновился до версии 2.0 — запуск ИИ-агентов стал проще, а управлять ими теперь могут сразу несколько человек

OpenClaw обновился до версии 2.0 — запуск ИИ-агентов стал проще, а управлять ими теперь могут сразу несколько человек

Разработчики открытого фреймворка OpenClaw для создания и запуска ИИ-агентов выпустили версию 2.0, назвав ее крупнейшим обновлением в истории проекта.

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