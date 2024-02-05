Госдума хочет ужесточить наказание за неподчинение сотрудникам ГИБДД

В Госдуму внесен законопроект, направленный на ужесточение наказания за нарушения, связанные с невыполнением требований сотрудников контролирующих органов об остановке автомобиля и нарушение правил перевозки грузов.
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