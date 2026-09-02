‼️🇺🇸🇺🇦 Глава Минфина США обвинил Украину в росте мировых цен на топливо ▪️Бессент заявил Fox News, что удары Украины по российским энергетическим объектам и перерабатывающим мощностям стали одним из факторов нынешнего энергетического шока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Две ракеты "Банде...
- IV Профессиональный ...
- А МИД России предуп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым