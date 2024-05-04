Волейбольный «Зенит»: «С появлением Алекно чехарда со сменой тренеров прекратится»

Клуб прокомментировал назначение главного тренера Волейбольный петербургский клуб «Зенит» рассказал в Telegram-канале о назначении Владимира Алекно на пост главного тренера команды, назвав это событие самым громким трансфером суперлиги.
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