В Госдуме оценили идею создать государственные торговые сети с фиксированными ценами

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT высказала свое мнение по поводу идеи о создании в России целой сети, где товары первой необходимости будут продаваться по фиксированным ценам.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT высказала свое мнение по поводу идеи о создании в России целой сети, где товары первой необходимости будут продаваться по фиксированным ценам.
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