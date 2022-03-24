Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Так покупая наши рубли они будут платить валютой.  Но остается   вопрос, - а для чего России в данное время валюта вр...Медведев объяснил...
  • Александр
    Опять пидоры провокацию задумали! Надо быть готовыми!Байден назвал усл...
  • Простой Обыватель
    Пока есть америка, у нее будут проблемы. То одних надо ограбить. То у других отобрать.«Нет России — нет...

В Госдуме оценили идею создать государственные торговые сети с фиксированными ценами

В Госдуме оценили идею создать государственные торговые сети с фиксированными ценами

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT высказала свое мнение по поводу идеи о создании в России целой сети, где товары первой необходимости будут продаваться по фиксированным ценам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх