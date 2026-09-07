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Татар-информ

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Первые осенние сельхозярмарки пройдут в Казани 12 сентября

Первые осенние сельхозярмарки пройдут в Казани 12 сентября

Первые осенние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Казани 12 сентября, торговля будет организована еженедельно по субботам на 14 площадках во всех районах города.

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