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Калужскими и ульяновскими оперативниками по подозрению в серии мошеннических действий, совершенных под предлогом оказания интимных услуг задержан 20-летний гражданин

Калужскими и ульяновскими оперативниками по подозрению в серии мошеннических действий, совершенных под предлогом оказания интимных услуг задержан 20-летний гражданин

Сотрудниками Управлений внутренних дел по Калужской и Ульяновской областям при участии сотрудников Росгвардии задержан 20-летний житель Ульяновской области, подозреваемый в серии мошенничеств, совершенных под предлогом предоставления услуг досуга.

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